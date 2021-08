Afghanistan, Ue: Usa rimangano nel paese per completare evacuazioni

KABUL - L'Unione Europea preme affinché gli Usa prolunghino la loro permanenza nel Paese per completare le evacuazioni. I talebani minacciano: "Se restate oltre il 31 agosto reagiremo".L'obiettivo principale degli Usa in Afghanistan è di evacuare i cittadini americani, gli alleati afgani e i gruppi vulnerabili dopo il ritorno al potere dei talebani. La vicepresidente americana Kamala Harris, durante la conferenza stampa con il primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong, ha dichiarato che "in questo momento siamo concentrati singolarmente sull'evacuazione di cittadini americani, afgani che hanno lavorato con noi e afgani che sono vulnerabili, compresi donne e bambini", ha detto Harris, rispondendo alla domanda di un giornalista sugli sforzi degli Stati Uniti in Afghanistan.Oggi intanto è in programma il G7 che farà il punto della situazione.