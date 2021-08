Palermo, vanno al ristorante con il green pass falso: denunciati tre giovani

PALERMO - Ancora un caso di contraffazione di green pass dalla Sicilia. Due ragazzi di 29 e 21 anni avevano modificato la data del referto dell’ultimo tampone mentre una loro amica, appena 18enne, aveva addirittura modificato le proprie generalità per evitare rogne in caso di controlli. Per questo motivo la polizia ha denunciato tre giovani durante un'ispezione eseguita in un ristorante nella zona di viale Lazio.Durante un'ispezione fra i tavolini dell’attività, gli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo hanno chiesto a tre ragazzi di esibire il green pass necessario per consumare all'interno. Approfondendo i controlli i poliziotti hanno appurato che i due giovani avevano alterato la data del test, valido ai fini del green pass per le successive 48 ore, mentre la diciottenne aveva fornito delle false generalità. I due ragazzi sono stati denunciati per falsità materiale commessa da privato mentre l’amica per falsa attestazione della propria identità.