Calcio a 5. Olympique Ostuni: confermato Gigi Turi sulla panchina, nello staff entrano Antonio Zollo e Silvestro Iaia

La società comunica la riconferma di Mister Luigi Turi, che guiderà ancora la formazione dell'Olympique Ostuni nel prossimo campionato di Serie C2 di Futsal, e annuncia l'ingresso nello Staff Tecnico di Antonio Zollo e Silvestro Iaia, rispettivamente come Vice Allenatore e collaboratore tecnico.





Zollo vanta un’esperienze nel futsal campano e pugliese ventennale, la società è molto fiduciosa nel lavoro che svolgerà al fianco di Mister Turi, inoltre si occuperà insieme allo staff già presente, dell’Olympique Academy; Iaia sarà un nuovo collaboratore tecnico, dopo tutta la trafila nel settore giovanile fino allo scorso anno, prenderà parte per questa stagione dello Staff Tecnico. La società fa un grosso in bocca al lupo a tutto lo staff tecnico per questa stagione.