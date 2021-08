Covid Puglia: nelle ultime 24 ore 103 positivi su 6mila tamponi

BARI - Crescono quasi del 23% in una settimana i nuovi contagiati nella regione. Una percentuale però inferiore a quella della settimana ancora precedente.Sono 103 i nuovi casi di Covid-19, a fronte di 5.905 test effettuati, secondo i dati diffusi nel bollettino del 16 agosto. I nuovi tamponi positivi rispetto a tutti quelli effettuati - compresi quelli di controllo - rappresentano l'1,74 per cento, mezzo punto in meno rispetto alla percentuale della scorsa settimana.I contagiati di oggi sono suddivisi così: 14 in provincia di Bari, 23 in provincia di Brindisi, 9 nella provincia Bat, 21 in provincia di Foggia, 31 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.Nessun decesso è stato registrato: il totale vittime resta 6.682. Mentre con 76 guariti in più i negativizzati arrivano a 248.868.Con queste cifre gli attualmente positivi (casi totali meno decessi e guariti) salgono a 4.235, tra cui 136 ricoverati in area non critica e 23 in terapia intensiva (in crescita entrambi).