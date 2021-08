Esce “Vieni e abbraccia il sole” di Mimma Leone e Gianni Donzelli (Audio2)

LECCE - Esce singolo e videoclip di “Vieni e abbraccia il sole” (DDA Records), canzone scritta da Mimma Leone con Gianni Donzelli, interprete storico degli “Audio 2” e autore di numerosi successi della musica italiana scritti anche per altri, come ad esempio la grande Mina.Il brano, arrangiato e mixato da Marco Della Bona (Jericho), è cantato da Barbara Bert, in duetto con lo stesso Donzelli.Intanto il mini-spot della canzone è in rotazione quotidiana sui canali Mediaset (Rete4, Cine34, Top Crime, Canale 39 e Super Six).Mimma Leone, giornalista, scrittrice e consulente filosofica, eclettica artista attiva da diverso tempo in ambito editoriale e discografico, autrice di libri, racconti, poesie e canzoni, raggiunge così un’altra importante tappa del suo variegato percorso professionale in cui la scrittura è il minimo comun denominatore.«Ho conosciuto Gianni diversi anni fa - afferma Mimma -da una serie di scambi e confronti è nato questo brano. “Vieni e abbraccia il sole” è la storia di un incontro estivo, con tutti gli ingredienti del caso, ma anche con un velo di malinconia per l’autunno alle porte, l’incertezza del futuro, l’instabilità dei sentimenti… ‘Trattenere’ il sole, anche metaforicamente, sembra il miglior antidoto al distacco. Anche le sonorità sono volte a realizzare questa particolare atmosfera. Si tratta – aggiunge l’artista - di un progetto atteso a lungo, rallentato a causa dell’epidemia Covid-19, che ha reso complicati i passaggi di produzione del brano. Ma la soddisfazione di poter finalmente partire con questa avventura, considerando le collaborazioni e le sinergie che implica, è enorme!».