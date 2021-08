Francavilla Fontana: presentata ufficialmente l’ottava edizione di "Francavilla è Jazz"

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Venerdì 6 agosto è stata presentata ufficialmente l’ottava edizione di Francavilla è Jazz, la rassegna che ogni anno porta nel cuore del Centro Storico di Francavilla Fontana i grandi interpreti musicali della scena internazionale jazzistica. L’evento, curato dall’Associazione Francavilla è Jazz con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana e la direzione artistica di Alfredo Iaia, si svolgerà da venerdì 3 a domenica 5 settembre in Piazza Giovanni XXIII. - Venerdì 6 agosto è stata presentata ufficialmente l’ottava edizione di Francavilla è Jazz, la rassegna che ogni anno porta nel cuore del Centro Storico di Francavilla Fontana i grandi interpreti musicali della scena internazionale jazzistica. L’evento, curato dall’Associazione Francavilla è Jazz con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana e la direzione artistica di Alfredo Iaia, si svolgerà da venerdì 3 a domenica 5 settembre in Piazza Giovanni XXIII.





"La rassegna Francavilla è jazz – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – rappresenta ormai uno degli appuntamenti musicali più attesi in Puglia dagli amanti del genere. Anche quest’anno abbiamo sostenuto con convinzione l’organizzazione dell’evento che manterrà, nonostante le difficoltà, la formula dell’ingresso gratuito. È una preziosa occasione per promuovere il territorio e diffondere la cultura musicale".

Entrato a far parte dell’Associazione I-Jazz, ente nazionale che raccoglie alcuni tra i più conosciuti e seguiti festival italiani, il cartellone si aprirà venerdì 3 settembre con Antonio Faraò Trio, che vede Antonio Faraò al pianoforte, Ameen Saleem al contrabbasso e Vladimir Kostadinovic alla batteria.

Si proseguirà il 4 settembre con Rosario Giuliani Quartet – "Love in Translation". Il quartetto diretto da Rosario Giuliani è composta da Vittorio Solimene al pianoforte, Dario Deidda al basso e Roberto Gatto alla batteria.

Ultimo appuntamento domenica 5 settembre con Rosario Bonaccorso Quartet – “The Sound of Us”, elegante quartetto formato da Olivia Trummer alla voce e al pianoforte, Fulvio Sigurtà alla tromba e al flicorno, Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.

"Come negli anni scorsi – spiega il direttore artistico Alfredo Iaia – il cartellone si distingue per il livello eccelso della proposta musicale unita alla gratuità dell’accesso agli eventi. Questa formula ci ha permesso di coinvolgere tanti amanti della buona musica, anche non jazzofili, che sono diventati dei fedelissimi della rassegna. La nostra associazione è composta da amanti del jazz che puntano a diffondere il più possibile la cultura di questo genere musicale".

"Piazza Giovanni XXIII – dichiara l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – si conferma come un luogo ricco di suggestione e fascino capace di ospitare gli eventi francavillesi. Dopo l’esperienza della rassegna teatrale estiva, sarà la volta del jazz. Ringrazio Alfredo Iaia e l’Associazione Francavilla è jazz per il loro impegno sul territorio. Sarà un’ottava edizione di grande spessore e sono certa che il pubblico non farà mancare il proprio supporto".