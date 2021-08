Regione Puglia: Emiliano emana ordinanza 275 su pronto soccorso e ricoveri d’urgenza

BARI - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza num. 275 sulla “Riorganizzazione dell’attività dei Pronto soccorso e garanzia dei ricoveri in urgenza” che dispone:(Potenziamento della rete emergenziale)1. Fermo restando quanto disposto con l’Ordinanza n.261 del 6 agosto 2021, con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2021, salvo proroga, per le medesime finalità già rappresentate nella stessa ordinanza 261/2021, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, oltre ai provvedimenti già previsti dalla citata ordinanza, potranno – in estremo subordine - adottare provvedimenti urgenti per il coinvolgimento nelle attività nell’ambito delle postazioni di Continuità assistenziale collocate in zone filtro in prossimità del Pronto Soccorso, anche di:a. Medici in Formazione Specifica in Medicina Generale secondo i termini e le modalità definiti dalla normativa emergenziale;b. Medici assegnatari dei contratti di formazione specialistica che non hanno ancora iniziato a frequentare il primo anno di corso.