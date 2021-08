Alitalia diventa ITA, cosa accadrà ai biglietti già acquistati

ROMA - Dal 15 ottobre la nuova compagnia di bandiera italiana sostituirà ufficialmente Alitalia.Il governo ha stanziato 100 milioni per i rimborsi dei voli in partenza dopo questa data.Per quanto riguarda i nuovi biglietti, per il momento un sito della nuova compagnia ancora non c'è, ma la versione provvisoria già annunciata garantirà a giorni l'acquisto delle 45 destinazioni del 2021.Diversa la situazione dei clienti MilleMiglia. Se non altro perché gli oltre 6 milioni di persone che partecipano al programma di fidelizzazione della vecchia Alitalia alimentano un business che attualmente è l’unico in attivo – 4 milioni di euro nel 2020 della pandemia. Si potranno ovviamente utilizzare i crediti entro il 15 ottobre.