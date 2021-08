Stefanì (Ordine Avvocati Bari) su commissario Parco Giustizia: "Il gioco di squadra ha premiato"

- "Il Parco della Giustizia avrà il commissario. La notizia ci conforta e ci consegna la concreta possibilità che l'annosa questione dell'edilizia giudiziaria, che da troppo tempo affligge il nostro territorio, si avvia verso il giusto percorso per addivenire alla soluzione in tempi più rapidi" ha dichiarato il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari Giovanni Stefanì in merito alla prossima nomina di un commissario per la realizzazione del parco della Giustizia. - "Il Parco della Giustizia avrà il commissario. La notizia ci conforta e ci consegna la concreta possibilità che l'annosa questione dell'edilizia giudiziaria, che da troppo tempo affligge il nostro territorio, si avvia verso il giusto percorso per addivenire alla soluzione in tempi più rapidi" ha dichiarato il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari Giovanni Stefanì in merito alla prossima nomina di un commissario per la realizzazione del parco della Giustizia.





"Un grande ringraziamento al Sottosegretario Sisto per aver contribuito in maniera importante all'adozione della soluzione più efficace, condividendo le istanze da tempo avanzate da tutti i soggetti protagonisti della storia che hanno sempre chiesto una sede unica e decorosa per gli uffici giudiziari.

Il gioco di squadra premia e, per questo, ringraziamo il Sindaco Decaro, i rappresentanti della Magistratura, dell'Avvocatura e tutti coloro che si sono impegnati con perseveranza e unità di intenti in questa vicenda, oggi più fiduciosi che la comunità barese si vedrà restituire la dignità che merita" ha dichiarato ancora Stefani.