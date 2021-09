Confindustria Bari, 'La ripartenza e il polo metalmeccanico di Bari e Bat': conferenza sull'andamento del settore

BARI - In occasione del tradizionale appuntamento con la stampa di Federmeccanica intitolato “I Giorni della Metalmeccanica”, il prossimo 15 settembre alle ore 11.30 sarà presentata alla stampa, nella sede di Confindustria Bari BAT, la situazione del polo metalmeccanico di Bari e Barletta-Andria-Trani a confronto con l’andamento del settore a livello nazionale. Lo rende noto Confindustria Bari BAT.Interverrà il presidente della Sezione Metalmeccanica di Confindustria Bari BAT Cesare De Palma.Per le norme di sicurezza anti-Covid, la conferenza stampa potrà essere seguita in presenza da un numero limitato di persone, su prenotazione e fino a esaurimento posti.In alternativa la conferenza potrà essere seguita anche sul canale youtube di Confindustria Bari BAT.Le redazioni entro domani 14 settembre ore 13.00 potranno accreditare (fino a esaurimento posti) i giornalisti interessati a seguire l’evento in presenza.