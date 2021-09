ROMA - Il Governo ha in studio di rendere obbligatorio il Green pass anche per i dipendenti statali e per tutte quelle categorie che lavorano nei luoghi dove è già richiesto e - forse - anche per gli autisti del trasporto pubblico locale e per i passeggeri.L'ultimo nodo sull'estensione del certificato verde - prevista con un nuovo decreto e con misure in vigore da ottobre - riguarda ora l'accesso al Tpl e il controllo del pass sui mezzi.Il tutto in attesa dell'incontro tra sindacati e imprese fissato per lunedì 6 settembre, quando Cgil, Cisl e Uil vedranno Confindustria e Confapi per discutere del lasciapassare sui luoghi di lavoro.