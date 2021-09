Deakids, torna 'Ready Music Play!' con Jody Cecchetto

Torna su DeAKids venerdì 10 settembre alle ore 19.35 (in esclusiva su Sky al canale 601 e su NOW) il programma “Ready Music Play!”: alla conduzione del format ci sarà anche in questa quarta stagione Jody Cecchetto, figlio d’arte, che per l’occasione ha ricantato in versione social la celebre hit “Gioca Joeur”, lanciata dal padre Claudio Cecchetto, più di 38 anni fa, nel febbraio del 1981.

Il programma, oltre ad essere disponibile on demand su Sky, andrà in onda in anteprima venerdì 10 settembre alle ore 19.35: le nuove puntate partiranno dal 20 settembre, ogni lunedì sempre alle 19.35.

Accanto a Jody Cecchetto, nel programma tornano le 4 giovani influencer e beniamine dei ragazzi: Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Virgitsch e Giulia Savulescu. In “Ready Music Play!” le quattro influencer si sfideranno a colpi di lip sync in due squadre e in ogni puntata verrà decretato il lip sync migliore. Divise ogni volta in due coppie, le ragazze canteranno e balleranno per creare il video lip sync più divertente in ogni puntata mettendo in gioco vari fattori: abbigliamento, accessori, ballo e interpretazione. Jody Cecchetto guiderà step by step la sfida mostrando al pubblico i punti di forza dei vari video creati sulle note delle canzoni più amate dai ragazzi. L’unica regola sarà quella di urlare un solo motto all’inizio di ogni video: “Ready Music Play!”

La sigla del programma sarà invece la canzone “Gioca Jouer” cantata da Jody Cecchetto e dal cast del programma attualizzata con le parole che arrivano dal linguaggio dei social network più usate dai ragazzi: il ballo sarà quindi guidato da parole come “taggare”, “Postare” o “selfie.

Da lunedì 13 settembre a domenica 24 ottobre, attraverso il tasto verde del telecomando di Sky Q, sarà inoltre possibile rivedere le challenge delle puntate premiere e votare la coppia preferita della settimana, confermando o meno il verdetto dato da Jody Cecchetto al termine di ogni sfida.

“Ready Music Play” è una produzione originale Banijay Italia per DeAKids. Il programma è disponibile anche on demand su Sky. Il programma andrà in onda in anteprima venerdì 10 settembre alle ore 19.35: le nuove puntate partiranno dal 20 settembre, ogni lunedì sempre alle 19.35.