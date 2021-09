Qualificazioni Mondiali: vincono Portogallo, Francia e Danimarca

FRANCESCO LOIACONO - Nelle qualificazioni ai Mondiali nel Gruppo A il Portogallo vince 3-0 in Azerbaigian ed è primo con 13 punti. La Serbia pareggia 1-1 fuori casa con l’ Irlanda. Nel Gruppo B la Francia supera 2-0 in casa la Finlandia ed è prima a 12 punti. La Bosnia pareggia 2-2 in casa col Kazakistan. Nel Gruppo F la Danimarca travolge 5-0 a Copenhagen ed è prima a 18 punti. La Scozia vince 1-0 in Austria. Le Far Oer superano 2-1 in casa la Moldavia.

Nel Gruppo G l’ Olanda vince 6-1 in casa con la Turchia ed è prima con 13 punti insieme alla Norvegia che supera 5-1 a Oslo Gibilterra. Il Montenegro pareggia 0-0 in casa con la Lettonia. Nel Gruppo H la Russia vince 2-0 in casa con Malta ed è prima a 13 punti insieme alla Croazia che supera 3-0 a Spalato la Slovenia. La Slovacchia prevale 2-0 in casa con Cipro.