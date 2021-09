Donato Carra: lo Chef influencer spopola sui social

BARI - Lo Chef barese ha iniziato a portare i suoi piatti davanti alla telecamera dello smartphone, spopolando sui social. Gli ingredienti? La simpatia e la grinta, una buona dose di creatività e lo sprint di alcune materie prime che nella sua dispensa non mancano mai. Un viaggio nel gusto italiano che passa per la sua Bari, un viaggio social tutto da scoprire.





Nell'era dei social l’immagine conta più di ogni altra cosa e il cibo rinchiuso in una foto risultata essere il trend del momento ,un trend, troppo ghiotto, per trasformare le casalinghe in veri Chef che a malapena riuscivano a cucinare un piatto di pasta al sugo nei siti di food blogger.





L'esplosione della cucina aveva già spaccato, a causa dei social, il mondo in due: da una parte i tradizionalisti, i puristi, i professionisti che pensavano che la cucina si faceva in cucina; dall’altro gli amatori che da casalinghi, appunto, avevano incassato il favore del popolo trasformandosi in food blogger. Di ricette, pochine, di apparenza troppa, di sostanza pochina.





Ma funziona tuttora? Il Covid ha un po' fatto traballare certe gerarchie con gli chef che non potendo stare in cucina hanno aumentato la loro presenza sui social proponendo ricette e consigli come ha fatto lo Chef Donato Carra, Corporate Chef della F. Divella S.p.A.





Lui, Ambasciatore della cucina pugliese nel mondo nonché maestro dell'ospitalità e dell'enogastronomia internazionale, giornalmente posta sui suoi canali social svariate ricette che, non solo puntano a valorizzare il marchio aziendale e il suo prodotto, ma tendono a generare attenzione e fiducia nei consumatori consigliando e spiegando ricette genuine e semplicissime con un forte impatto visivo.

Oggi le aziende cercano dei creator ovvero dei profili che riescono con il loro stile ad interpretare il messaggio dell’azienda e a far proprio il prodotto che devono promuovere.





Il nuovo profilo deve essere riconoscibile agli occhi del pubblico, non solo come colpo d’occhio, ma come modo di fare, come atteggiamento, come linguaggio. Lui è uno Chef che è stato capace di creare una community, su Facebook, che voleva avere a che fare con una persona preparata e genuina. Oggi lo Chef Carra è diventato un brand editoriale, sapere quando condividere e quando interagire col pubblico non è facilissimo, ma rientra nelle prerogative del suo marketing moderno. Non ci resta altro che visitare la sua pagina Facebook per preparare golosità a portata di portafoglio.