'Popola Putignano', al via presentazioni di libri e visite guidate gratuite del museo civico

PUTIGNANO (BA) - Si popolano i luoghi della cultura, si popolano i luoghi del centro storico e della periferia di Putignano. Questa settimana, tra presentazioni di libri, visite guidate gratuite del Museo Civico e letture ad alta voce per i più piccoli.Si comincia giovedì 16 settembre, ore 18:30 alla Biblioteca Comunale di Putignano (via Castello 26), con la presentazione del libro “Noi siamo il destino” di Donato Marinelli. Dialogheranno con l’autore la dott.ssa Lorita Tinelli e l’avv. Francesca Amatulli.“Noi siamo il destino” è un viaggio che attraversa l’animo umano, cogliendone le emozioni e le essenze. Una lotta tra il bene il male, dove i protagonisti lottano contro un virus, ma non solo, anche contro il lato oscuro dell’animo umano cercando di plasmare la strada che li porterà al loro destino. Racconta della speranza, della voglia di libertà, della forza dell’animo umano e dei suoi lati oscuri. Il viaggio parte da un barcone che lascia la Libia colmo di esseri umani con storie diverse, alla ricerca ognuno di un sogno, di un miraggio, ma che si ritrovano a vivere l’incubo di un contagio, portato da anime oscure per distruggere, per uccidere. Intorno ai due protagonisti Silvia e Sammy, medici che lottano contro il virus, ma anche contro la burocrazia e la paura di decidere, si snodano le storie di migranti che attraversano il dolore, la paura e l’ansia, per rincorrere il proprio sogno.Marinelli pubblica il suo primo libro nel 2014, “L’imponderabile fragilità dell’esistenza”, un libro introspettivo di riflessione sul senso stesso della vita. Nel 2017 pubblica, “In volo senza rete”, un thriller moderno che racconta di una guerra cibernetica che dalla rete arriva sino alla vita reale.Sabato 18 settembre tornano gli appuntamenti con “A spasso con Bi.A.”, letture ad alta voce itineranti per bambini a cura dei lettori volontari della sezione Bi.A. della Biblioteca Comunale di Putignano. 4 appuntamenti, tutti alle ore 17:00, dedicati ai più piccoli: sabato 18 settembre a villa 1° maggio, sabato 25 settembre in piazza Fra’ Leone, sabato 2 ottobre al parco di san Pietro Piturno e sabato 9 ottobre nel chiostro della Biblioteca Comunale.Domenica 19 settembre, in occasione della IV Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il Museo Civico “Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro” (piazza Plebiscito, Putignano) apre le sue porte e accoglie gratuitamente i visitatori che vorranno scoprire le sue meraviglie. In programma visite dalle ore 17:00 alle ore 22:00. Ingresso gratuito previa presentazione del green pass e prenotazione all’indirizzo email musap@comune.putignano.ba.it.Fino al 30 settembre, tutti i giorni, è visitabile “Racconti di Carta – In cammino con Dante” la mostra itinerante e interattiva dedicata al Sommo Poeta e alla Divina Commedia. 12 installazione di cartapesta realizzate dagli artigiani putignanesi tra i vicoli e gli slarghi del centro storico. Ingresso gratuito.