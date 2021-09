Treni nel caos in Puglia: crolla muro lungo la ferrovia tra Trinitapoli e Cerignola, sospeso traffico ferroviario

LECCE - Giornata difficile per la circolazione ferroviaria in Puglia. Traffico ferroviario sospeso tra Barletta- Foggia e Lecce-Bari, per un problema alla linea elettrica causato dal crollo di un muro esterno alla ferrovia tra Trinitapoli e Cerignola. Sono stati attivati autobus sostituitivi per i collegamenti regionali tra Barletta e Foggia e un treno regionale tra Brindisi e Bari.