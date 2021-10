Bonus terme, oggi l'elenco delle strutture convenzionate

ROMA - Sul sito di Invitalia saranno pubblicati i nomi degli stabilimenti che hanno scelto di partecipare all'iniziativa.L'agevolazione sarà fino a 200 euro a persona. Per richiederla ci sarà un 'clic day'.Le risorse stanziate dal ministero dello Sviluppo economico per questo bonus ammontano a 53 milioni di euro e sono a esaurimento fondi.Lo sconto ammonta al 100% del prezzo d'acquisto dei servizi termali (compresi quelli di wellness e beauty), fino a un massimo di 200 euro a persona. Se il servizio richiesto costa più di 200 euro, la parte eccedente è a carico del cittadino.Alquanto semplice la procedura per prenotare il bonus: potrà essere richiesto rivolgendosi direttamente alle strutture che dal prossimo 28 ottobre si saranno accreditate sulla piattaforma online di Invitalia.