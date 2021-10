Teatro: al Duse 'Aldo Moro: Papa o re?"

BARI - Sabato 6 novembre 2021 alle ore 21:00 e domenica 7 novembre alle ore 19:30 presso il teatro Duse di Bari sito in via Cotugno 21, andra' in scena a cura della compagnia teatrale Il Vello d'Oro il testo teatrale "Aldo Moro: Papa o Re?" del drammaturgo Teodosio Saluzzi e per la regia di Cristina Angiuli. Il cast annovera gli attori: Felice Alloggio, Aldo Fornarelli, Anna Maria Damato, Maria Albacello e la stessa Cristina Angiuli.Trattasi di un testo teatrale inserito nell'Antologia curata da Alessandro Quasimodo figlio di Salvatore Quasimodo per festeggiare i novantanni dalla pubblicazione della prima raccolta di poesie dello stesso Quasimodo " Acque e terre" 1931 edizioni Solaria di Firenze. Il testo di Teodosio Saluzzi è dedicato dall'autore Saluzzi a Santa Fizzarotti Selvaggi, scrittrice e poetessa , perché vede confrontarsi due uomini ora entrambi fra gli angeli: Aldo Moro e Angelo Fizzarotti, padre di Santa.Confronti e qualche volta anche scontri sul perché della politica, su come concepirla, su come metterla in atto, su come viverla, su come farla arrivare al più semplice dei cittadini sempre nel rispetto reciproco e nell'amore fraterno che li univa da giovanissimi. Due grandi menti, due grandi ideologi, due grandi uomini di DIO che accomunavano un'unica grande immensa idea, forse un'unica grande utopia: far coesistere, fino a farne diventare una sola virtu', politica e cristianita'.Un testo che ci coinvolge tutti e che ci pone una domanda: ciò che questi due uomini hanno seminato, e' stato da noi tutti raccolto?Per informazioni e prenotazioni: 347 8158760 349 5768298.