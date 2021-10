Calcio, qualificazioni ai Mondiali: la Svizzera raggiunge l'Italia al primo posto

La Svizzera vince 4-0 a Vilnius con la Lituania e con 14 punti raggiunge l’ Italia al primo posto del Gruppo C nelle qualificazioni ai Mondiali del Qatar del 2022.

Nel primo tempo al 4’ Zuber degli elvetici con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 31’ la Svizzera passa in vantaggio con Embolo di testa su cross di Shaqiri. Al 42’ raddoppia Steffen, tiro di sinistro da fuori area. Al 44’ Embolo realizza la terza rete, tiro di destro su cross di Schar. Nel secondo tempo al 94’ la Svizzera segna per la quarta volta con Gavranovic di testa su cross di Itten.