Latiano, martedì 12 ottobre Enzo Gragnaniello ospite di Idea Radio

LATIANO (BR) - Martedì 12 ottobre, su Idea Radio nel corso della trasmissione "LIVE!" in onda dalle 15:00 alle 20:00, sarà ospite il cantautore napoletano Enzo Gragnaniello, per presentare il suo ultimo lavoro "Rint' 'O Posto Sbagliato".





Uscito venerdì 1 ottobre "Rint’ ‘O Posto Sbagliato" il nuovo disco di inediti di Enzo Gragnaniello, che segna il ritorno del cantautore napoletano, dopo la pubblicazione nel 2019 del precedente album "Lo chiamavano Vient’ ‘e terra" e della successiva vittoria, per la quarta volta nella sua carriera, della Targa Tenco 2019 come miglior album in dialetto.

Anticipato dal singolo e video “‘O razzism’”, impreziosito dal featuring di Raiz, "Rint’ ‘o posto sbagliato" è un disco di sensazioni sulla vita: dodici brani nati spontaneamente in napoletano, dialetto in cui, secondo l’autore, si riesce meglio a trasformare tutto in una chiave poetica. Fa eccezione il brano "Scrivi una canzone per mia madre", scritto in italiano.

Ascoltando i brani troviamo racchiusi tanti temi diversi, tante riflessioni; dal razzismo visto come una larva che si annida nelle menti delle persone, alla lontananza di chi lascia la propria terra per lavoro, alla sofferenza delle donne abbandonate e sole, al bene che non rispettiamo e a cui chiudiamo la porta, al tema di introspezione, all’invito infine ad imparare ad amare, se stessi e il prossimo.

Un nuovo tassello che si aggiunge alla lunghissima carriera del musicista, autore e compositore, da decenni voce profonda e appassionata della Napoli più autentica. Artista legato visceralmente alla sua città, anche in questa ultima fatica discografica Enzo Gragnaniello cura interamente testi e arrangiamenti, realizzati nell’intimità della sua casa nei quartieri spagnoli di Napoli.

Sarà possibile seguire l’intervista su Idea Radio, in streaming sul sito www.idearadionelmondo.it e tramite smartphone e tablet scaricando la app Idea Radio nel Mondo sugli store Android, Ios o Windows Mobile.