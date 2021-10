Nuove occasioni di risparmio a Lecce con l'app antispreco Too Good To Go

LECCE - Da luglio 2021 anche Lecce si è finalmente unita alle file di una rete anti-spreco che sta progressivamente conquistando il territorio italiano e mondiale. Stiamo parlando di Too Good To Go, un’applicazione che offre ai commercianti la possibilità di evitare sprechi alimentari e guadagnare denaro attraverso i prodotti freschi invenduti. Mentre ai clienti è data la possibilità di acquistare ad un terzo del prezzo originale, alimenti ancora freschi ma con una data di scadenza prossima che, se invenduti entro una certa data, andrebbero buttati.Grazie a questa applicazione i negozianti possono realizzare le cosiddette Magic Box, ovvero dei sacchetti o contenitori all’interno dei quali vengono inseriti i prodotti rimasti a fine giornata che sono considerati “troppo buoni per essere buttati”. Si tratta di una modalità utile ad entrambe le parti perché permette di ridurre gli sprechi alimentari e, allo stesso tempo, ottenerne un piccolo ricavo su un prodotto che altrimenti sarebbe solo una perdita di denaro. Al contempo il cliente, ad un prezzo conveniente, ha la possibilità di acquistare una box a sorpresa contenente i prodotti della giornata, che altrimenti andrebbero sprecati e buttati, in un’ottima di lotta contro lo spreco alimentare In Puglia, l’applicazione aveva già riscosso un notevole successo sia a Bari che a Barletta, Andria e Trani, e da pochi mesi è infine approdata a Lecce, in un’ottica di espansione sempre maggiore con l’obbiettivo di creare un vero movimento contro gli sprechi e la salvaguardia del pianeta, grazie ad un risparmio di risparmio di 2.5 kg di CO2 per ogni Magic Box acquistata.Sono già diverse le attività che si sono iscritte al portale con l’intento di partecipare a una lotta massiccia contro lo spreco alimentare, tra cui pasticcerie, caffetterie, forni ed aziende ittiche. Sono anche diversi i punti vendita di grandi catene, come il Conad Adriatico, che con i suoi negozi sparsi per la città, creare sacchettini anti-spreco contenenti alimenti confezionati ma anche frutta e verdura di buona qualità. Lo stesso avviene per altre catene come NaturaSì e Decathlon, quest’ultimo mette a disposizione barrette, alimenti proteici e bevande energetiche che sono in prossimità di scadenza.“In questo momento di ripresa ci rende orgogliosi sapere che possiamo essere un ulteriore strumento di supporto, sia per i negozianti che per i consumatori, nella lotta agli sprechi alimentari”, ha infatti affermato Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go. “La crescita costante della nostra attività su tutto il territorio italiano ci dimostra come la nostra visione sia stata accolta positivamente non solo dai cittadini, ma anche dai negozianti e che insieme possiamo davvero compiere gesti concreti contro gli sprechi di cibo per la salvaguardia dell’ambiente”.L’applicazione al momento è disponibile in ben 14 Paesi Europei oltre che negli Stati Uniti, dove conta ormai oltre 40 milioni di utenti, 65 mila negozi aderenti e oltre 76 milioni di Magic Box vendute. Solo in Italia, Too Good to Go conta già 60 città che hanno aderito alla lotta anti-spreco, con 12 mila negozi registrati, 3.5 milioni di box vendute e 4 milioni di utenti censiti nella piattaforma.L’applicazione è nata in Danimarca nel 2015 proprio con l’obbiettivo di combattere lo spreco alimentare che sta caratterizzando questa epoca. Attraverso semplici modalità permette a bar, ristoranti, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel di vendere online con ritiro da asporto e a prezzi convenienti, tutto quel cibo che diversamente rimarrebbe invenduto. Ma che con le magic box diventa “troppo buono per essere buttato”, delle scatole contenti una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo.L’app rientra in un lungo elenco di applicazioni e modalità, che grazie ai dispositivi mobili e il web, ci permettono di modificare le nostre abitudini quotidiane, come accaduto già con siti di intrattenimento legate, per esempio, alla visione di film e serie TV o al gioco online. In quest’ultimo caso, per esempio, proprio il settore dei casinò online ha rivoluzionato l’utilizzo dei videogame, grazie alla presenza sempre più costante e aggiornata di piattaforme sicure e certificate da licenze ADM. Inoltre, anche i giocatori possono imparare attraverso la guida ai migliori casinò online e scoprire come vengono selezionati dal mercato solo i siti che rispettano determinati parametri e controlli a cui sono posti periodicamente. In questo modo agli utenti è garantita sicurezza, protezione dei dati e le emozioni che si possono sperimentare nelle sale da gioco fisiche, ma a portata di mano di tutti, grazie ad una connessione internet e un dispositivo da cui accedervi.