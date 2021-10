Speranza: "Over 60 si vaccinino con terza dose, le scorte ci sono"

(Agenzia Vista) Roma, 26 ottobre 2021 - Ci si può vaccinare con la terza dose a partire dai 60 anni e invito tutti a farlo a partire dal personale sanitario e delle Rsa, ma in generale questo invito vale per tutte le persone con più di 60 anni per cui siano passati almeno sei mesi dal completamento del ciclo. Penso che questo sia fondamentale per proteggere i nostri concittadini. Le scorte ci sono, siamo in grado di assicurare la terza dose a tuttì. Così il ministro della Salute Roberto Speranza a margine dell'inaugurazione della Breast Unit di Tor Vergata, a Roma. Ministero Salute