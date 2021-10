Record per le criptovalute: oggi valgono più dell'argento

In un contesto di assenza di obblighi informativi e di regole di trasparenza - recita ancora Consob -, le piattaforme di scambio sono altresì esposte a elevati rischi operativi e di sicurezza: esse, infatti, a differenza degli intermediari autorizzati, non sono tenute ad alcuna garanzia di qualità del servizio, né devono rispettare requisiti patrimoniali o procedure di controllo interno e gestione dei rischi, con conseguente elevata probabilità di frodi ed esposizione al cybercrime.

ROMA - Le alternative al Bitcoin hanno raggiunto una capitalizzazione complessiva di oltre 1.400 miliardi di dollari. Tra queste spicca Ethereum, che sta vivendo un momento di boom e oggi è al centro dell'interesse degli investitori. I rischi però non mancano.La natura relativamente anonima delle valute digitali - si legge sul sito della Consob - li ha resi molto attraenti per i criminali, che potrebbero utilizzarli per riciclaggio di denaro sporco e altre attività illegali. Secondo le ricostruzioni delle autorità di settore, le criptovalute possono comportare rischi notevoli anche con riguardo alle truffe. Pongono quindi numerosi interrogativi in termini di protezione dei consumatori/investitori. I rischi per la gestione della politica monetaria sembrano, invece, del tutto improbabili, considerata la loro attuale esigua diffusione. Quanto ai rischi per la stabilità finanziaria, solo una ben più ampia utilizzazione delle criptovalute potrebbe determinarne l'insorgenza.L'assenza di un quadro giuridico preciso, quindi - secondo la Consob - determina l'impossibilità di attuare un'efficace tutela legale e/o contrattuale degli interessi degli utenti, che possono, pertanto, trovarsi esposti a dover subire ingenti perdite economiche, ad esempio in caso di condotte fraudolente, fallimento o cessazione di attività delle piattaforme on-line di scambio presso cui vengono custoditi i portafogli digitali personali (i cosiddetti e-wallets).