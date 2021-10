Salernitana-Empoli 2-4: Colantuono torna con una sconfitta

A seguito di questa sconfitta, subìta nella gara valida per la nona giornata della Serie A 2021-22 e disputatasi nel pomeriggio di sabato 23 ottobre 2021, la Salernitana resta il fanalino di coda del massimo campionato con 4 punti.

Squadra che perde in casa vince in trasferta. A confermare una delle leggi matematiche del calcio ci ha pensato l'Empoli che, sconfiggendo la Salernitana per 2-4 fra le mura amiche dell'Arechi, rende amaro il ritorno di Stefano Colantuono sulla panchina degli amaranto. Al tecnico romano, chiamato a sostituire l'esonerato Fabrizio Castori, non è riuscito quel cambio di rotta che avrebbe potuto consentire alla Salernitana di poter ribaltare nel secondo tempo lo 0-4 iniziale.