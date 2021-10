Via libera del Cdm al decreto Recovery

ROMA - Il testo contiene disposizioni per accelerare l'attuazione del Pnrr. Vengono stanziati, tra le altre cose, fondi per il turismo, la rigenerazione urbana e listruzione ed è prevista una revisione delle leggi antimafia per controllare cantieri privati e grandi opere senza fermare i lavori.. Previsto anche un inasprimento dei controlli preventivi per ottenere il Reddito di cittadinanza e un taglio dell'assegno per coloro che rifiutino due proposte di lavoro. Sono le modifiche principali previste dalla legge di bilancio per il Reddito, a quanto si apprende dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi.La misura, partita lo scorso gennaio e poi sospesa nel secondo semestre di quest'anno, secondo quanto si apprende, verrebbe cancellata. Sarebbe un'altra delle indicazioni emerse nel corso della cabina di regia in vista del Cdm domani. La misura era prevista anche per il primo semestre del 2022 e aveva ancora a disposizione 1,5 miliardi.