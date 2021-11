Biden esulta: Usa pronta a vaccinare i bambini

Biden conclude il suo intervento: "Grande passo in avanti nella nostra battaglia per sconfiggere il virus".

Gli Stati Uniti si preparano alla vaccinazione dei bambini di età compresa dai 5 agli 11 anni. Il Centers for Disease Control and Prevention ha dato il suo ok per la somministrazione del vaccino Pfizer. Il presidente statunitense Biden commenta con entusiasmo la notizia: "Siamo a una svolta nella nostra battaglia con il Covid con l'autorizzazione del vaccino per i bambini fra i 5 e gli 11 anni".