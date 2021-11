Draghi: "Pronti a nuovo intervento sulle bollette per le fasce deboli"

ROMA - Intervento del premier Mario Draghi all'evento "Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile" presso l'Auditorium Antonianum a Roma. "Questa occasione di per sé per il modo in cui è stata strutturata è molto importante, un esempio da seguire.Una collaborazione tra tutte le parti che sono toccate da un evento. La transizione ecologica ha un'importanza esistenziale per noi come individui e per noi come Italia. E' molto importante che per sfide essenziali per l'Italia e il futuro tutti trovino il modo di andare d'accordo", ha detto Draghi all'evento a Roma che vede coinvolti sindacati e Confindustria."Nel frattempo, per limitare i rincari nel breve periodo e aiutare in particolare le famiglie più povere, abbiamo stanziato 1,2 miliardi di euro a giugno e oltre 3 miliardi a settembre. Interveniamo in legge di bilancio e siamo pronti a continuare a farlo, con particolare attenzione per le fasce più deboli", ha spiegato Draghi.Nella sfida della transizione ecologica dobbiamo essere "aperti a tutto, immaginare quel che è oggi impossibile diventi possibile domani: il panorama delle innovazioni mondiali che vanno a compimento in ogni momento nel mondo è straordinaria, non ci sono confini alle nostre capacità di affrontare questa sfida che è esistenziale, però dobbiamo continuare a lavorare insieme", ha continuato il premier.