ROMA - La nuova mutazione identificata per la prima volta in Sudafrica è stata segnalata in Campania. Il paziente, reduce da un viaggio in Mozambico, è in buone condizioni di salute. Ora è in isolamento insieme ai suoi familiari.L'uomo, vaccinato con due dosi, era sbarcato qualche giorno fa a Malpensa dal Mozambico. Il 'paziente zero' italiano, un professionista dipendente di una azienda internazionale, è stato sottoposto a tampone quando è sbarrato nello scalo lombardo.