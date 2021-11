(via Atalanta Calcio fb)

TORINO - Dopo la debacle in Champions con il Chelsea, un'altra brutta sconfitta per i bianconeri di Allegri. La squadra di Gasperini passa allo Stadium grazie alla rete di Zapata. Gli assalti della Juve non danno frutti: Dybala prende una traversa su punizione nei minuti di recupero.