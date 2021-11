Covid Puglia: +257 casi in Puglia, incidenza all'1,3%

BARI - Nelle ultime 24 ore sono 257 i nuovi contagi rilevati in tutta la Puglia: 50 i casi nel Barese, 15 nella Bat, 34 nel Brindisino, 44 nel Leccese, 57 nella provincia di Taranto e 1 caso fuori regione. Altri 4 casi precedentemente registrati come di provincia in definizione, sono stati riclassificati e riattribuiti.In totale sono 20242 i tamponi processati, per un tasso di positività dell’1,3%. Anche oggi non è stata registrata nessuna vittima.Sale a 3946 il dato delle persone attualmente positive. Per quel che concerne i ricoverati, il numero complessivo sale da 165 a 169 con 4 persone in più nei reparti di area medica (153). Resta invariato, invece, il numero di posti letto occupati in terapia intensiva (16).