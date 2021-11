La serie Netflix Squid Game è inspirata ad una storia vera?

La serie Netflix Squid Game, uscita che ha raggiunto il successo proprio nelle ultime settimane, ha lasciato i fan con diverse domande in sospeso.In tanti si chiedono se le vicende raccontate siano in qualche modo ispirate ad una storia vera, oppure semplicemente frutto della fervida immaginazione dello sceneggiatore.Dong-hyuk Hwang, il regista che si è occupato anche della scrittura della serie TV, ha spiegato come è nata l’idea di Squid Game e da cosa derivano i singoli elementi.Lo scopriremo insieme, provando a dare una risposta definitiva a tutte le domande degli appassionati. In questo modo, il fenomeno del “Gioco del Calamaro” potrà finalmente concludersi e lasciare spazio alle teorie su una possibile seconda stagione.Per capire Squid Game e se è effettivamente inspirato ad una storia vera, bisogna prima capire qual è il perno attorno a cui ruota tutto il racconto.In linea generale, la trama della famosa serie TV può essere descritta come un enorme gioco di sopravvivenza. Più di quattrocento partecipanti sono invitati a giocare a sei giochi diversi, versioni mortali di giochi per bambini molto conosciuti, con l’obbiettivo di vincere circa 40 milioni di dollari.Il protagonista, quello di cui conosciamo meglio la storia, è Seong Gi-hun o Ki-hoon (Jung-jae Lee). La sua vita difficile e le scelte sbagliate lo hanno portato a indebitarsi in modo pericoloso, tanto da venir minacciato a morte dai creditori. Un uomo gli offre la possibilità di partecipare ad una serie di giochi, così da vincere un determinato montepremi.Prima di iniziare, Seong Gi-hun non conosce i pericoli che dovrà affrontare durante il percorso e non è pronto alla brutalità al quale sarà costretto ad assistere. Gli istinti più primitivi delle persone emergono in queste situazioni, portando a scoprire la parte più brutta dell’essere umano.Squid Game è una serie cruda, che racconta l’umanità in modo inedito e “spaventoso”. Ci dimostra quanto l’avidità e la preoccupazione possano influenzare il comportamento delle persone, portandole a compiere azioni che non avrebbero mai fatto.Dong-hyuk Hwang ha dichiarato che Squid Game non è ispirato ad una storia vera, ma prende alcuni elementi da fumetti e racconti d’avventura. In particolare, la scelta dello scenario è strettamente legata ai giochi di sopravvivenza presenti in diversi fumetti, che hanno permesso al regista di trovare la giusta inspirazione.Quindi, Squid Game non è inspirato ad una storia vera ma ad una serie di elementi reali. I giochi presenti sono tutti reali, effettivamente giocati dai bambini coreani di tutte le età.Basta pensare al gioco del calamaro, l’ultimo gioco mortale a cui i partecipanti sono costretti a giocare.Il regista adorava questo gioco da bambino, e lo ha scelto come protagonista del progetto perché descrive perfettamente la complessità della società moderna e le continue lotte di potere tra le persone.Il suo obbiettivo è quello di insegnare qualcosa, di mostrare quanto pericolosi possano essere i soldi e tutto ciò che comportano. La noia dei VIP, coloro che guardano il gioco, è una metafora chiarissima della realtà moderna e dagli elementi negativi che la contraddistinguono.La maggior parte dei giocatori di Squid Game porta sulle spalle un passato difficile. In molti, come il protagonista Seong Gi-hun, sono legati al mondo del gioco d’azzardo. Al giorno d'oggi, esistono modi decisamente più sicuri per accedere ai principali giochi da casinò.Un esempio è costituito dalla roulette russa e dalle slot machine, entrambi offerti da fornitori come VSO. Questi siti dispongono dei i migliori bonus di casinò , che possono essere trovati facilmente sul web. I bonus di benvenuto, i bonus di deposito e i bonus senza deposito sono alcuni di quelli a cui gli utenti si rivolgono. Le possibilità variano da sito in sito e permettono ai giocatori di testare più giochi senza paura di scommettere troppo.Alla luce di quanto abbiamo scoperto sulla serie Squid Game e sui contenuti associati, possiamo facilmente affermare che la serie è assolutamente da non perdere.Adrenalina, passione, paura e sofferenza si mescolano sullo schermo, offrendo agli utenti tutto quello di cui hanno bisogno per mantenere viva l’attenzione. Una volta iniziato il primo episodio, non riuscirete a staccarvi e a non far partire il secondo, incuriositi dalla storia di Seong Gi-hun e da chi riuscirà a vincere il premio in denaro.Netflix ha tirato fuori un nuovo coniglio dal cilindro, che saprà come affascinarvi e lasciarvi con il fiato sospeso.