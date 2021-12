Serie B: il Pisa vince 2-0 a Cosenza ed è primo

(via Pisa Sporting Club fb)





Il Frosinone supera 4-0 allo “Stirpe” la Spal e si conferma in zona play off. Ritrova il successo in trasferta il Parma, 2-0 al “Moccagatta” con l’Alessandria. Positivo il debutto sulla panchina della Reggina del nuovo tecnico Mimmo Toscano, subentrato all’esonerato Alfredo Aglietti. I calabresi pareggiano 1-1 al “Senigallia” col Como. Nel derby umbro la Ternana torna imbattuta dal “Curi” di Perugia, la partita termina 1-1. Il Crotone prevale 4-1 allo “Scida” col Pordenone ed è terzultimo con 11 punti.

- Nella diciottesima giornata di andata di Serie B il Pisa vince 2-0 al “San Vito-Luigi Marulla” col Cosenza e con 38 punti consolida la vetta. Il Brescia pareggia 1-1 al “Rigamonti” col Cittadella e resta in corsa verso la promozione diretta in Serie A. La Cremonese travolge 4-1 al “Del Duca” l’Ascoli e fa un salto di qualità. Benevento-Monza è rinviata a data da destinarsi per la positività di cinque calciatori dei lombardi al Covid.