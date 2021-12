BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Puglia. Dal primo pomeriggio di domani giovedì 2 dicembre, e per le successive 12-18 ore, sono previsti venti di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte, su Puglia meridionale. Lo rende noto la Protezione civile.Dalle ore 14:00 di domani, giovedì 2 dicembre, e per le successive 18 ore, sono previsti venti di burrasca sud occidentali, con raffiche di burrasca forte su Puglia meridionale. Possibilita’ di forti mareggiate lungo le coste esposte.Pertanto dalle ore 14:00 del 2 dicembre, e per le successive 18 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento su bacini del lato e del lenne.