Mensa ospedale Fazzi, Mazzotta (FI): "A gennaio audizione in Commissione per seguire stato dei lavori""

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Paride Mazzotta.

“A luglio scorso si è tenuta un’audizione, in Commissione Sanità, che avevo richiesto per avere lumi sulla sospensione dell’attività della mensa dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dovuta alla necessità di ristrutturare la cucina. In quella sede, avemmo rassicurazioni sulla conclusione dei lavori di ristrutturazione entro dieci mesi e cercammo soluzioni alternative al trasporto dei pasti dall’ospedale di Gallipoli. Per garantire delle condizioni igienico-sanitarie adeguate, infatti, pensammo di trasportare i pasti dal più vicino nosocomio di San Cesario. Ma non solo: l’urgenza dell’audizione affondava le radici anche nell’esigenza di rassicurare i dipendenti della ditta che curava il servizio al Fazzi, giustamente preoccupati per il perdurare del periodo di incertezza vista l’inattività. Oggi, perciò, chiediamo un’altra audizione in Commissione per avere contezza sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle soluzioni adottate per fornire il servizio di mensa nell’ospedale leccese”.