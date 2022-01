ROMA - "Tifiamo tutti per la ripartenza il 10 gennaio, ma se ce lo consigliassero gli scienziati, non sarebbe una tragedia rinviare all'inizio di febbraio". A dichiararlo è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un'intervista al Corriere Della Sera. Il governatore parla anche di valutare l'introduzione dell'automonitoraggio a scuola, che consiste nel consegnare a tutti gli studenti, una o due volte alla settimana, un kit per il test Covid fai da te.