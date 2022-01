Quirinale: Sgarbi anticipa la rinuncia di Berlusconi per il Colle

Un ritiro che, per quanto ufficioso, oltre a dichiarare il fallimento dell'operazione "Scoiattolo" (nella quale Sgarbi, assieme a Gianni Letta, è stato impegnato in prima linea nella ricerca dei 505 voti necessari per l'elezione di Berlusconi a Capo dello Stato), riapre i giochi per la successione a Sergio Mattarella e con una sua possibile permanenza sul Colle più alto di Roma.





E' una delle ipotesi che potrebbe prendere ancor più forma nell'incontro previsto per mercoledì 19 gennaio fra Enrico Letta e Giuseppe Conte e alla quale, però, non sono da escludere altre opzioni. Fra esse, oltre alla "prima scelta" rappresentata da Mario Draghi, restano in piedi i nomi di Giuliano Amato, di Pierferdinando Casini e di Marta Cartabia.

"Silvio Berlusconi ieri sera era triste. Credo che ci devono essere delle inquietudini di natura psicologica nel candidato del centrodestra alla presidenza della Repubblica. Ritengo che la sua sosta a Milano, dipenda dal fatto che stia pensando ad una via d'uscita onorevole, con un nome che sia gradito a lui". Quanto rivelato da Vittorio Sgarbi a "Un giorno da Pecora", in onda su Radio Rai 1, all'indomani della richiesta inoltrata da Salvini a Berlusconi sullo scioglimento della propria riserva per la candidatura al Quirinale, anticipa l'uscita dello stesso dalla corsa al Colle.