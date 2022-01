Zaia: "Cts si esprima sulla scuola o sarà un calvario"

ROMA - "Sulla scuola penso sia fondamentale l'autorevole espressione scientifica del Cts, che stiamo ancora attendendo, dopo che su mia iniziativa questa richiesta è stata presentata in Conferenza Regioni e portata al Governo". Così all'ANSA il governatore del Veneto, Luca Zaia.Secondo Zaia, di fronte "all'importante ondata del contagio" e al dibattito conseguente sulla riapertura o meno "abbiamo davanti uno scenario che sarà un 'calvario' per la scuola, tra insegnanti colpiti dal Covid, altri assenti per malattia, altri ancora no vax e nuove regole della Dad. Insomma quella della scuola rischia d'essere una falsa apertura"."Di certo - prosegue il presidente del Veneto - non avremo le scuole piene". E siccome, in linea di principio, riflette Zaia, "le Regioni potrebbero attivare ordinanze in qualsiasi momento, e dall'altro, come sta accadendo, il Governo impugnarle, penso sia quanto mai fondamentale una espressione autorevole dal punto scientifico sul tema scuola del Cts, che inspiegabilmente ancora non si è espresso". "Auspico che ciò avvenga quanto prima - conclude - perché lunedì 10, in linea teorica, si dovrebbero aprire le scuole".