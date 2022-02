Conversano, prosegue la rassegna cineforum 'Uno sguardo diverso'

Registrazione ingressi ore 18:30



CONVERSANO (BA) – Si avvia alle battute finali il progetto "Giochi di genere – smontare stereotipi e costruire culture" proposto dall’a.p.s. Venti di scambio in partenariato con l’Associazione “UBUNTU” (Autoproduzioni culturali) di Putignano, la Coop. Sociale a r.l. “ITACA” di Conversano, “Fantarca’s movie” di Conversano, “CREATIV*” di Conversano e il Liceo “San Benedetto” di Conversano, patrocinato dal Comune di Conversano e sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.Il prossimo appuntamento in programma rientra nell’attività di Cineforum dal titolo “Uno sguardo diverso”, nell’ambito dell’azione CITTADINI IN GIOCO, eventi aperti all’intera cittadinanza, volti a sensibilizzare e promuovere occasioni di scambio e confronto sulle rappresentazioni stereotipate dei generi.“Grazie alla potenza dell'immagine, passeremo in rassegna rappresentazioni della corporeità, alla ricerca di insospettabili legami tra stereotipi, genere e dimensione corporea. Lo sguardo dell'altro sembra mettere in discussione anche ciò che più ci appartiene. Rendere consapevole la precarietà di questa appartenenza, Ci permette al contempo di raccontare possibili percorsi di individuazione”.Il film proposto per la sezione “Il corpo nemico”, è “Girl” (Regia di Lukas Dhont. con Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart, Tijmen Govaerts, Katelijne Damen. Genere Drammatico , Belgio, 2018 , durata 105 minuti): Lara ha quindici anni e un sogno, diventare una ballerina professionista. Ci prova ogni giorno Lara, alla sbarra, in sala, davanti allo specchio, nascondendo al mondo il suo segreto. Lara vuole danzare come una ragazza ma è nata ragazzo e deve fare i conti con un corpo che non ama, trasfigurandolo attraverso la danza e trasformandolo con gli ormoni. Seguita da un padre amorevole e un’équipe di medici che l’accompagnano psicologicamente nel passaggio di genere, insegue sulle punte il giorno dell’emancipazione da un corpo che odia fino a spezzarlo.Il film è stato selezionato per rappresentare il Belgio ai premi Oscar 2019 nella categoria Oscar al miglior film in lingua straniera ed ha ricevuto moltissime candidature e svariati riconoscimenti: BFI London Film Festival 2018; European Film Awards 2018; Festival di Cannes 2018; Festival internazionale del cinema di San Sebastián 2018; Golden Globe 2019; Premio César 2019; Premio Goya 2019; Premio Magritte 2019.Il Cineforum sarà condotto da dott. Pietro Buscicchio con la partecipazione del dott. Vito Calabrese e dott.ssa Elisabetta Lavorato.La partecipazione all’evento è gratuita, ma la prenotazione del posto è obbligatoria al fine di ottemperare alle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 secondo le vigenti disposizioni governative; è possibile prenotarsi attraverso il link https://forms.gle/pTr5PbzQEdrBDqT99 L'evento si svolgerà c/o il Laboratorio Urbano LABottega in via S. Giovanni Bosco, 70014 - Conversano BA.