Covid Puglia: +2.345 casi, 4 decessi. Tasso di positività al 7,3%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 2.345 nuovi casi di contagio da Covid su 31.744 test giornalieri eseguiti (positività 7,3%). Sono 4 le persone decedute.I nuovi casi sono così ripartiti per provincia: Bari, 706; Bat,187; Brindisi, 193; Foggia, 375; Lecce, 645; Taranto, 209 e residenti fuori regione, 17 Per 13 persone la provincia di appartenenza è ancora in fase di definizione.Delle 105.994 persone attualmente positive, 750 sono ricoverate in area non critica (ieri 751), 70 in terapia intensiva, come ieri.