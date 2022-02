Covid Puglia: +6.269 casi, i decesi sono 8. Tasso di positività all'11,5%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia sono 6.269 i nuovi casi di positività al Covid-19 a fronte di 54.279 test (positività all'11,5% contro il 13,5% di ieri).Si registrano otto vittime.Delle 108.012 persone attualmente positive, 753 (ieri 747) sono ricoverate in area non critica, stabili a 66 i posti letto occupati nelle terapie intensive.Questa la suddivisione per provincia: Bari 1.788, Bat 575, Brindisi 542, Foggia 924, Lecce 1.582, Taranto 788, residenti fuori regione 51, provincia in definizione 19.