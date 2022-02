WASHINGTON - In un'intervista, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato la risposta americana, fatta di dure sanzioni, all'offensiva russa contro l'Ucraina. Intanto, la Germania ha deciso di inviare artiglieria anticarro a Kiev.Vladimir Putin sta «producendo l'effetto opposto di quello che voleva», mette in evidenza il presidente americano osservando come Putin pensava di poter dividere gli alleati. «La Russia pagherà un prezzo alto», aggiunge.