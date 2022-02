LECCE - Lunedì 28 febbraio alle 18.30 riaprirà al transito la strada che connette Via Silvio Pellico con Via Cavalieri di Vittorio Veneto, rompendo dopo molti anni l’isolamento urbanistico che ha penalizzato residenti e imprese di quel rione. La nuova strada sarà denominata Via Libero Grassi. Lo rende noto il Comune di Lecce.Prima della riapertura il sindaco Carlo Salvemini incontrerà i residenti del quartiere. I signori giornalisti sono invitati a partecipare.