Rivoluzionaria, prestigiosa e con una forte identità: la nuova donna di Elisabetta Franchi

Rivoluzionaria, autentica e prestigiosa, con uno stile sempre attuale e una forte identità. Questa è la donna di Elisabetta Franchi, che la stilista traduce in una sfilata senza precedenti. Non più solo modelle che interpretano uno stereotipo femminile, ma anche donne vere, credibili, contemporanee, che ogni giorno rappresentano il brand nel mondo, le veste e le porta in passarella per promuovere un modello di autenticità femminile.

Sono le donne che da sempre scelgono le creazioni della maison, che vestono il brand nella vita di tutti i giorni e che ne condividono i valori. Sono tutte quelle donne che con le loro diverse personalità hanno trovato ispirazione in Elisabetta Franchi, contribuendo alle sue creazioni. In un continuo scambio fra la stilista e le sue interpreti, prende forma una collezione che segna un nuovo capitolo del marchio.

La passerella si accende di passione: il red velvet danza con il nero assoluto e si illumina nello smeraldo. I corpi fasciati e sensuali, il passo femminile e deciso sono un elogio alla bellezza e alla vanità, alla forza e allo spirito femminile.

La collezione Fall-Winter 2022-23 mescola scelte estetiche e messaggi. È un manifesto contemporaneo che mette al centro l’esperienza creativa, e la consapevolezza del corpo è un racconto gioioso che mette in scena gli abiti in una suggestiva dimensione senza tempo. Giochi di luci e musica accompagnano lo show in un crescendo di emozioni e vibrazioni positive che rivela un movimento di donne oltraggiose, decise, consapevoli e terribilmente sensuali, pronte a portare nel mondo un messaggio di cambiamento.