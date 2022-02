Oggi il "Vero Biologico" può soddisfare i nostri reali fabbisogni di sicurezza e valori nutrizionali. I cibi ricchi di nutrienti e vitamine completano il nostro set alimentare migliorando la nostra salute a 360°.

Ho avuto il piacere d' intervistare Saverio Zagaria, direttore commerciale e socio di Agrimperiale Spa, riguardo i prodotti biologici di loro produzione. Nell' intervista abbiamo affrontato diversi temi e visionato importanti novità su qualità dei loro prodotti, il packaging e i super foods.





Qui sopra potrete guardare una realtà pugliese biologica attenta a questa tematica: Agrimperiale Conserve Vegetali e Biologiche.Da anni sostengo il mio pensiero sul "Quality vs Quantity", dove l' ago della bilancia pende decisamente sulla qualità mangiando meno. Al termine dell' intervista ho eseguito il food testing dei vari prodotti insieme alla Dott.ssa Rosa Goffredo Agrimperiale: www.agrimperiale.it

La salute passa anche attraverso i nostri alimenti quotidiani, infatti è importante utilizzare materie prime di qualità per il benessere del nostro organismo. L'ambiente in cui viviamo oggi è ormai contaminato su tantissimi livelli: aria, mare e terra. La frutta e la vedura, super consigliate da OMS nelle diete, non sono più sicure come prima su certi standard qualitativi.