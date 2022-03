FOGGIA - Una vera e propria esecuzione. L'omicidio è avvenuto verso le 19:30. Per la vittima, Roberto Russo, 52 anni, non c'è stato nulla da fare.A dare l'allarme i residenti della zona che hanno sentito gli spari. L'auto della vittima, una Ford station wagon, è stata trovata al centro della carreggiata. L'uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo alla testa.Gli agenti della Squadra mobile e della Scientifica stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.