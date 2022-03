Una scena di 'The Batman' che è stata tagliata introduceva Joker

LOS ANGELES - Nell'ultimo film di Matt Reeves dedicato all'uomo pipistrello è stata tagliata una scena. Sta circolando molto sui social: introduce il cattivo per eccellenza della saga, 'The Joker'.Il pipistrello mascherato chiede aiuto a Joker per entrare nella testa di un folle criminale per capire cosa farà in seguito l’Enigmista. Ma il Joker lo invita a guardare dentro se stesso, perché pensa allo stesso modo del villain.Joker resta sfocato dal vetro della sala visite per quasi tutto il tempo. Ma Reeves rivela con dovizia di particolari le cicatrici su mani e volto del personaggio, che sembra aver perso anche buona parte della sua chioma verde. Sarà lui il prossimo villain?