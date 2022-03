Brindisi: rinviata al 13 marzo causa maltempo la "Camminata e Corsa Rosa"

BRINDISI - Rinviata di una settimana causa maltempo la I Edizione della "Camminata e Corsa Rosa". L'evento podistico aperto a tutte le donne, patrocinato dal Comune di Brindisi, ideato e organizzato dal maestro Carmine Iaia, fondatore della Boxe Iaia Brindisi, si terrà quindi domenica 13 marzo 2022 con start alle ore 10 (raduno in Via Giuseppe Pisanelli ore 9:30). L’annuncio del rinvio arriva nel giorno precedente la data originaria prevista dall’organizzazione dell’evento che ha atteso comunque l’inizio del week-end per confrontarsi e decidere sulla base della effettiva condizione meteorologica. - Rinviata di una settimana causa maltempo la I Edizione della "Camminata e Corsa Rosa". L'evento podistico aperto a tutte le donne, patrocinato dal Comune di Brindisi, ideato e organizzato dal maestro Carmine Iaia, fondatore della Boxe Iaia Brindisi, si terrà quindi domenica 13 marzo 2022 con start alle ore 10 (raduno in Via Giuseppe Pisanelli ore 9:30). L’annuncio del rinvio arriva nel giorno precedente la data originaria prevista dall’organizzazione dell’evento che ha atteso comunque l’inizio del week-end per confrontarsi e decidere sulla base della effettiva condizione meteorologica.





"Abbiamo deciso per il rinvio a domenica 13 marzo, - dichiara il maestro Carmine Iaia - perché vogliamo che l’iniziativa, la cui organizzazione ha richiesto sforzi notevoli in breve tempo, rappresenti un momento da vivere nella sua piena potenzialità e con la partecipazione completa di quanti hanno già confermato la propria presenza. L’entusiasmo delle tantissime donne che hanno già aderito ci riempie d’orgoglio. Sfrutteremo al meglio questi sette giorni in più per raccogliere altre iscrizioni e raggiungere il più alto numero di donne possibile".





Nei prossimi giorni, quindi, tutte le donne brindisine e non che volessero partecipare potranno contattare il maestro Carmine Iaia al numero 3479428957. Sarà possibile aderire alla manifestazione fino alle ore 9:30 di domenica 13 marzo. A fronte di un contributo organizzativo di 5 euro, sarà assegnata la maglia simbolo dell'evento.





Aveva già superato quota 100 il numero delle donne che, a 4 giorni dalla manifestazione avevano assicurato la propria partecipazione, una risposta notevole e decisa come la volontà di condannare una piaga sociale che continua ad affollare la cronaca nera: la violenza sulle donne. Un impegno, quello della partecipazione, che potrà essere ribadito nel corso della prossima settimana. L’appuntamento, che non a caso arriva nel mese in cui ricorre la "festa della donna", assume valori dello sport come rispetto, impegno, sacrificio e collaborazione ed è promossa in tandem con le associazioni sportive brindisine di "Uniti per lo sport".





Come noto, la "Camminata e Corsa Rosa" sarà caratterizzata da percorso podistico non competitivo di 4 Km tra le vie del centro del Capoluogo Adriatico, segnalato da frecce rosse e indicato alle partecipanti da una ragazza che si posizionerà in testa al gruppo. Partendo dal punto di raduno, la palestra della Boxe Iaia, al civico 3 di Via Giuseppe Pisanelli, le partecipanti formeranno un unico grande corteo con l’intenzione di ribadire il loro basta a minacce, soprusi, atti di violenza e costrizioni che provocano sofferenza fisica, sessuale o psicologica di cui molte di loro purtroppo sono vittime. Dopo aver percorso i corsi principali le Piazze Cairoli e Santa Teresa, giungendo da via Del Mare al Lungomare Regina Margherita e poi tornando in via Pisanelli dove, nei pressi della palestra ci sarà il momento clou: l’inaugurazione di una panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, che il sodalizio pugilistico del maestro Carmine Iaia donerà alla città di Brindisi come atto conclusivo della manifestazione.