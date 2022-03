Il segreto della colomba perfetta per farla in casa? Ce lo svela lo Chef Donato Carra

Oggi vediamo come fare una soffice colomba di Pasqua fatta in casa, che non ha niente da invidiare alle colombe artigianali delle migliori pasticcerie con un impasto che si scioglie in bocca. La colomba pasquale ormai è un prodotto tipico immancabile sulle nostre tavole e per questo abbiamo chiesto allo Chef Carra il segreto di come prepararla in casa. Oggi vediamo come fare una soffice colomba di Pasqua fatta in casa, che non ha niente da invidiare alle colombe artigianali delle migliori pasticcerie con un impasto che si scioglie in bocca. La colomba pasquale ormai è un prodotto tipico immancabile sulle nostre tavole e per questo abbiamo chiesto allo Chef Carra il segreto di come prepararla in casa.





INGREDIENTI PRIMO IMPASTO:

40 gr di farina di manitoba Divella

40 grammi di latte tiepido

20 grammi di lievito di birra fresco o 7 grammi di lievito secco

+20 minuti di lievitazione





SECONDO IMPASTO:

100 grammi di farina di manitoba Divella

130 grammi d'acqua

+40 minuti di lievitazione





TERZO IMPASTO:

100 grammi di farina di manitoba Divella

20 gr di burro morbido

20 grammi di zucchero

+ 1 ora di lievitazione





QUARTO IMPASTO:

210 grammi di farina di manitoba Divella

120 grammi di zucchero semolato

120 grammi di uova (sono circa 2 o 3)

80 grammi di burro morbido tagliato a pezzetti

150 grammi di cioccolata fondente a pezzetti

i semi di una bacca di vaniglia e la scorza di un arancia

5 gr di sale

+ 2 ore di lievitazione





PER LA GLASSA:

15 grammi di mandorle

8 grammi di nocciole

85 grammi di zucchero a velo

30 grammi di albume

+una decina di mandorle per decorare





Procedimento:

Sciogliere il lievito nel latte tiepido, aggiungere la farina manitoba e mescolare bene. Coprire con della pellicola e far riposare nel forno spento. Riprendere il primo impasto e scioglierlo bene in 130 gr d acqua tiepida, aggiungere la farina manitoba e impastare con un cucchiaio di legno. Far riposare per altri 40 minuti, sempre nel forno spento. Prendere il secondo impasto e metterlo nella planetaria con il gancio ad uncino. Impastare a velocità moderata. Aggiungere poco per volta lo zucchero, una volta che si vede l'impasto ben amalgamato unire le uova, il sale e in seguito il burro e aggiungere i semi di vaniglia. Impastare a lungo, ci vorranno dai 15 ai 25 minuti circa. Aggiungere la cioccolata e impastare pochissimo a bassa velocità. Farlo lievitare fino al raddoppio (ci vorranno dai 90 /120 minuti). Tagliare circa un quarto dell'impasto e formare la parte piu lunga del corpo della colomba e metterla nello stampo, con il quarto di impasto rimanente formare le ali.

Far lievitare finché non arriva quasi al bordo dello stampo Glassare la colomba e infornare nel forno già caldo a 190 gradi per circa 50 minuti.

Nel frattempo mettere nel mixer mandorle e nocciole e tritare il tutto. Aggiungere l'albume e lo zucchero a velo e azionare il mixer. Sfornare la colomba e glassare. Farla raffreddare e la Vostra colomba è pronta per essere gustata.