Milano: Sven Vath il 1 aprile ai Magazzini Generali

MILANO - I Magazzini Generali presenta SVEN VÄTH, venerdì 01 aprile 2022. Il dj e produttore discografico tedesco si esibirà live in occasione del suo “CATHARSIS WOLRD TOUR”.

SVEN VÄTH, pioniere della musica techno in Germania e tra i maggiori dj di fama mondiale, si esibirà live nella capitale meneghina con un dj set unico nel suo genere, contraddistinto dal sound visionario e avanguardista che lo ha tenuto in cima ai nomi di spicco del settore per oltre quarant’anni. La data rappresenta una delle tappe del “CATHARSIS WORLD TOUR” con cui il dj presenta il suo omonimo album, il primo dopo vent’anni, e con cui sta facendo scatenare le maggiori città di tutto il mondo.

Le porte si apriranno alle ore 23:30 in via Pietrasanta 16, dove gli ospiti saranno accolti prima dal dj tedesco Maurizio Schmitz e dal resident Volantis, che anticipano SVEN VÄTH. Sarà una serata ricca di musica che li intratterrà fino alle 05:00 del mattino.

SVEN VÄTH inizia la sua carriera da dj nel 1981 a Francoforte. Ben presto diventa l’artista che più di chiunque altro ha contribuito a influenzare e trasformare la club culture di tutto il mondo. Nel decennio successivo fonda le etichette discografiche “Hearthouse”, “Eye Q” e “Recycle”, che diventano un vero e proprio contenitore di musica techno, elettronica e dance. Sull’onda del successo, nel 1997 crea l’evento “Cocoon”, una serata itinerante proposta in diverse città europee. Nel 1999, invece, inaugura il “Cocoon Ibiza”, considerato ancora oggi tra i club più importanti del mondo. Immediatamente dopo il successo dell’evento, “Cocoon” diventa anche un’etichetta discografica.

Nel 2014 SVEN VÄTH celebra a Mannheim il suo cinquantesimo compleanno attraverso un evento che ospita diecimila persone: una notte danzante unica e indimenticabile che riflette ciò che l’artista ha sempre voluto, ovvero la musica che crea unione.

Nel 2015 riceve dalla città di Francoforte la “Goetheplakette”, un’onorificenza per aver dato un contributo artistico e culturale alla città, dimostrando che la musica, in particolar modo quella da discoteca, è fonte di positività e arricchimento collettivo.

Nel 2022 pubblica “Catharsis”, il suo primo album dopo vent’anni, trainato dal singolo “Feiern”.