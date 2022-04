Carmen Martorana è la nuova esclusivista di Miss Italia in Puglia

BARI - È Carmen Martorana, titolare della Carmen Martorana Eventi, la nuova esclusivista per la Puglia di Miss Italia, il più celebre concorso di bellezza nazionale giunto alla 83^ edizione. Prende il posto di Mimmo Rollo, figura storica nella regione scomparso qualche mese fa e il cui ricordo è sempre vivo.La patron Patrizia Mirigliani ha scelto di affidarsi ad una donna, professionista del settore per l’organizzazione delle selezioni e delle finali regionali. Nel 2010 ha fondato la Carmen Martorana Eventi, agenzia di organizzazione eventi moda e talent scouting. Ha scoperto modelle pugliesi che oggi calcano le passerelle più prestigiose e ha collaborato con kermesse del fashion di Roma, Milano, Sanremo, Parigi e Dubai. Ha fondato Top Fashion Model un master professionale per la moda presente anche ai Caraibi e l’associazione Ufficio Moda Italia che raduna fotografi, stilisti, make up artist ed hair styist.La Carmen Martorana Eventi è una realtà radicata tra le più accreditate che lavora con serietà, professionalità e qualità e che è onorata di ricevere il mandato per la Puglia di Miss Italia.